Kaarz : Gäste schwelgen in Erinnerungen

„Pfingstsonntag ist perfekt für einen Ausflug mit der zwölfköpfigen, vier Generationen umfassenden Familie“, beschloss Familie Knoop aus Wittenförden. Ziel der kleinen „Familiengang“ war Schloss Kaarz, das zum Pfingstfest in den Schlosspark geladen hatte. Die Regen-App prognostizierte immerhin für den Nachmittag trockenes Wetter und vielleicht schaute doch die Sonne noch hervor. Es war ein Ausflug zu alten Erinnerungen: Im Saal des Schlosses hatte Oma Sieglinde 1949 als junge Frau getanzt. „Einige verliebte Mädchen schlichen mit dem Verehrer auf den Turm, um die „Aussicht“ zu genießen“, verriet sie mit einem Augenzwinkern. Tochter Marianne Giske erinnerte sich an die Gärtnerei hinter dem Schloss, aus der sie immer Blumen holte. „Es ist schön, nach so vielen Jahren das hier alles wiederzusehen und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen“, schwärmte sie. „Alles ist so gepflegt, der Parkt ist einfach wunderschön. So sah es damals nicht aus.“ Enkeltochter Anja Barck genoss vor allem den Nachmittag mit der Familie. „Hier ist wirklich für jeden was geboten“, fand sie. Urenkel Alexander konnte sich natürlich besonders für das Bogenschießen und das Trampolin-Bungee-Seilspringen begeistern. Auch der Dreifachmama Heike Molenaar gefiel, dass es viel für Kinder gab. Ihr persönliches Highlight war die Live-Band.

Die Berliner Felice und Cortes Young begeisterten nicht nur mit gefühlvollen eigenen Songs und Rock-Pop Covern: Bei den Jonglage-Einlagen schmolzen einigen Kindern fast die Eiskugeln in der Waffel, so fasziniert schauten sie zu wie Keulen, Bälle und die Sticks vom Schlagzeug durch die Luft wirbelten.



