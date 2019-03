Sternberg : Gartenabfälle in den Grünschnittcontainer

von svz.de

Ab März stehen im Amt Sternberger Seenlandschaft wieder Container für Grünabfälle: in Brüel, Dabel, Kuhlen, Wendorf. In Sternberg erfolgt die Annahme durch die Stadt auf der Kompostieranlage neben der Motocrossbahn und in Kobrow II auf dem Betriebshof der Firma Remondis. Wenn es keine Möglichkeit der Verwertung gibt, darf im März Baum- und Grünschnitt auf privaten Gartengrundstücken verbrannt werden.