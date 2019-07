Loiz : Gartengottesdienst auf der Terrasse

von Roswitha Spöhr

Gottesdienste können überall gefeiert werden, nicht nur in der Kirche, wurden die Gäste des Gartengottesdienstes am Sonntag auf der Terrasse des Beth-Emmaus in Loiz begrüßt. Mitgestaltet wurde er von Senioren der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Osterholz- Scharmbeck.

Die 28 Frauen und Männer aus Niedersachsen weilten seit Montag - da hatte es auch einen kurzen Zwischenstopp in Wismar gegeben - in Loiz, wie Kerstin Heimer von der Gemeindeleitung erzählte. Bis Sonntag bekam die Gruppe einen keinen Einblick in das israelische Leben, über „leibliche und geistige Speisen, die in den Tag eingebunden waren. Uwe Seppmann hat auch gern Fragen, die aus der Gruppe kamen, aufgenommen. Höhepunkt war die Sabbath-Feier“.