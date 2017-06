Brüel : Geburtstagskind Pia mit doppeltem Glück

vergrößern 1 von 5 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 5









350 Enten wurden auf dem Brüeler Bach am Freitagabend wieder ins Rennen geschickt – als Auftakt für das am Pfingstsonnabend folgende Stadtfest. „Entenwart“ Michael Ehrich hatte die Enten über den Winter bei sich eingestallt und sich gekümmert, so dass alle mit gleichen Voraussetzungen ins Wasser gingen. Erstmals gab es am Zieleinlauf einen Trichter. Heiko Timmermann und Robert Hermann, die im Brüeler Bach auf den Enteneinlauf warteten, konnten so exakt die 15 Erst- und zehn Letztplatzierten bestimmen. Denn dafür gab es Preise, ein gestaffeltes Taschengeld – die Einnahmen aus dem Verkauf der Entenpässe wurden wieder ausgeschüttet – sowie Gutscheine und Eintrittskarten. „Wir haben viele Sponsorenpreise“, freut sich Silke Aselmeyer.

Die Idee, ein Entenrennen in Brüel zu etablieren, hatte übrigens Michael Schwertner. „Ich habe zwei leere Kunststoffflaschen an der alten Feuerwehr in den Bach geworfen. Sie haben 20 Minuten bis zur Brücke gebraucht“, erzählt Schwertner. Die Flaschen habe er natürlich wieder herausgefischt. Damit die kleinen gelben Enten im Wasser nicht umfallen, haben sie statt des Lochs eine Platte bekommen.

Erstmals hatte sich eine große „Ente“ unter die hunderten Menschen gemischt. Christian Bukow war in das Kostüm geschlüpft und begehrtes Fotomotiv. „Vier ältere Damen haben bei mit Kaffee getrunken. Als ich ihnen von dem Entenrennen erzählt habe, haben sie spontan Geld für ein Kostüm gegeben, den Rest habe ich dazugelegt“, sagt Martin Oehlke.

Wie in den Vorjahren wurden Entenrennen und Stadtfest auch dieses Mal wieder zum Treffen für Familien. Wie bei Heidi Prüter. Tochter Caroline war mit ihren Kindern Philipp (4) und Leonie (2) aus Langenhagen bei Hannover extra einen Tag früher nach Brüel angereist. Philipp sei schon das vorherige Mal dabei gewesen, habe sich daran erinnert und schon auf dieses Jahr gefreut.

Pia Krentz aus Brüel feierte am Freitag ihren zehnten Geburtstag. Sie hatte wie ihre beiden Schwestern von den Eltern einen Entenpass zum Kindertag bekommen und einen extra zum Geburtstag. „Ich habe bisher jedes Mal mitgemacht, aber nie etwas gewonnen“, meinte sie. Umso größer war die Freude, als Pia noch am Freitag erfuhr, dass eine Ente unter den 15 schnellsten war. Bei der Gewinnübergabe auf dem Stadtfest am Sonnabendnachmittag folgte die Überraschung: Auch die zweite Ente von Pia hatte sich vorn platziert!

Aber auch wer keinen Gewinn in Empfang nehmen konnte: Es mache einfach immer wieder Spaß, mitzumachen, sagte eine ältere Frau. Und das hielten angesichts der vielen, vielen Menschen wohl die meisten so.

Die Langsamsten und Schnellsten Die zehn letztplatzierten Enten kamen von: Carlotta Henning (Letzte), Celina Bauer, Diana Poschmann, Elke Schmidt, Erika Appelt, Fiete Brockmann, Doris Abraham, Hannah Gabbert, Gertrud Voß, Ilse Zeitz; die ersten 15 von : Janine Brunswig (Erste), Maximilian Lücke, Sven Schichel, Sophie Reiher, Lucy Rehmann, Agrarhof Brüel, Familie Spalkhaver, Gunnar Aselmeyer, Familie Ewert, Thomas Andrecht, Karin Wagner, Pia Krentz, Lena Lemcke, Caroline Busch, Pia Krentz.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 06.Jun.2017 | 05:47 Uhr