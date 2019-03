Brüel : Großer Stadtputz

In Brüel wollen Vereine, Betriebe, Privatpersonen den Müll wegräumen.

von svz.de

07. März 2019, 11:32 Uhr

„Zusammen schafft man viel, darum lasst uns gemeinsam anpacken. An den Straßen, auf den Plätzen, in den Hecken, überall liegt er, der Müll – und er muss weg!“, sagt Rita Klammer. Am 23. März ab 9 Uhr sind Vereine, Betriebe, Institutionen, Stadtvertreter und Privatpersonen eingeladen, zusammen zu schaffen – auf dem Vereins- oder Betriebsgelände oder dort, wo sich jemand zugehörig fühlt oder auch gern in der Bahnhofstraße 18 A, sagt sie. Den Auftakt machen teilweise schon vorher die Schulen, die Feuerwehr, der Anglerverein und die Kirchengemeinde.