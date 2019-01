Gründung eines Freundeskreises

von Roswitha Spöhr

16. Januar 2019, 10:05 Uhr

Im Gemeindehaus in Weitendorf in der Sternberger Straße 3 soll am heutigen Mittwoch um 19 Uhr ein Freundeskreis für die Sültener Kirche gegründet werden. Interessierte sind herzlich eingeladen. „Wir möchten die Sültener Kirche als Ort für viele erhalten und sie zu einem Ort für viele machen. Und wir möchten sie für viele öffnen“, sagt Frauke Conradi, Vorsitzende des Kirchengemeinderates Sternberg.