Gymnasium Neukloster öffnet Türen

von Michael Beitien

16. Januar 2019, 10:00 Uhr

Das Gymnasium Am Sonnenkamp in Neukloster lädt am kommenden Sonnabend, dem 19. Januar, von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucher können sich vom gymnasialen Bildungsgang und Profil der Europaschule ein Bild machen. Es gibt unter anderem Informationen zu Schüleraustauschprogrammen und bilingualem Fachunterricht.

Die einzelnen Fächer stellen sich vor. In der Aula läuft ein vielfältiges Programm unter anderem mit Kampfkunst, Modern Dance und Musik für Gesang, Flöten, Violine und Klavier.

Schüler der elften Klasse führen Interessenten um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr durch die Schule. Treff ist am Haupteingang vor der Aula. Eine geführte Besichtigung der Sporthalle beginnt um 11 Uhr. Neben den Lehrern stehen auch Eltern- und Lehrervertreter sowie der Schulverein als Ansprechpartner bereit. Zu den Angeboten am Samstag zählen Kunst zum Mitmachen, Erste Hilfe mit Quiz und ein Café.