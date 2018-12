Borkow : Helme und Tragkraftspritze

Gemeinde Borkow steckt zusätzliche Mittel in ihre Feuerwehr.

von Roland Güttler

11. Dezember 2018, 08:29 Uhr

Gute Nachrichten für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borkow: Sie erhalten wichtige Ausrüstungsgegenstände. Auf zwei Einsatzschutzhelme mussten sie lange warten. Und nun soll sogar eine neue Tragkraftspritze angeschafft werden.

Im April äußerten die ehrenamtlichen Helfer ihren Unmut und wandten sich in einem offenen Brief an die Gemeindevertreter (SVZ berichtete). In der Folge kam es zu einem Treffen der Kommunalpolitiker mit den Feuerwehrleuten – mit dabei Amtswehrführer Olaf Schröder und Sternbergs Wehrführer Eckardt Meyer. Dort wurde gemeinsam eine Prioritätenliste erstellt. Ganz oben stand die Anschaffung der beiden Einsatzschutzhelme, die die Atemschutzgeräteträger der Einsatzgruppe dingend benötigen. Da diese Anschaffung in der Haushaltsplanung für 2017/18 bisher nicht vorgesehen war, votierten die Abgeordneten nun für eine überplanmäßige Ausgabe von 1000 Euro für zwei neue Helme. Für die klamme Kommune, die seit 1993 der Haushaltskonsolidierung unterliegt, ist auch dieser „kleine Fisch“ von 1000 Euro kein Pappenstiel. Doch der Brandschutz gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommunen.

Ungleich kostspieliger kommt der Gemeinde Borkow ein zweiter Beschluss. Das Tragkraftspritzenfahrzeug ist noch einsatzfähig, jedoch hat die vorhandene Tragkraftspritze bereits seit 2017 einen technischen Schaden, welcher die Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs erheblich einschränkt. Die Reparaturkosten würden den Restwert der 25 Jahre alten Spritze übersteigen. Darum erfolgte durch die Sternberger Verwaltung eine beschränkte Preisabfrage für eine Neubeschaffung. Diese ergab einen Preis von 12 173,70 Euro für ein neues Gerät.

Die Gemeindevertreter beschlossen hierfür eine außerplanmäßige Ausgabe von 12 200 Euro. Zur Finanzierung wurde zudem ein Antrag auf Zuwendung aus dem Strategiefond der Landesregierung eingereicht, es sei eine Unterstützung von 10 000 Euro in Aussicht gestellt. Die übrigen Mittel sind als Eigenanteil aus den liquiden Mitteln der Gemeinde beizusteuern.