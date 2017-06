Fit 2017: Allein oder im Verein : Hoch zu Ross für Körper und Seele

vergrößern 1 von 2 Foto: Traudel Leske 1 von 2

Wenn vom Reitsport die Rede ist, geht Birthe Helbing aus Häven das Herz auf. Die 44-Jährige hat nicht nur ihr Hobby zum Beruf gemacht. Nein, für sie ist das Reiten auch das Allheilmittel für Körper, Geist und Seele. Und so nimmt es auch nicht wunder, dass sie mindestens alle zwei Tage in den Sattel ihres Hengstes Poijke, eines schwarzen Friesen, steigt und entweder in ihrem Round-Pen (Longierplatz) auf dem Gelände ihres Gutes ein paar Runden dreht oder aber durch das weiträumige Gelände des Gutes Häven prescht. „Reiten ist altersunabhängig, nicht leistungs- und prüfungsorientiert und man bewegt sich in der Natur bzw. an der frischen Luft“, erzählt sie begeistert.



Alle ihre Muskeln werden auf Trab gehalten

Durch die vielseitige Bewegung halte sie all ihre Muskeln auf Trab und somit ihren Körper fit. Und sie nennt noch viele weitere Vorteile dieses beliebten Sports. Das Reiten steigere vor allem die Balance. Man verbessere seine Haltung und habe alles unter Kontrolle. Und sie weiß auch zu erzählen, dass, wer diesen Sport richtig betreiben möchte, zwangsläufig seinen Kopf anstrengen, Fachliteratur lesen, Unterricht nehmen und das Gelernte umsetzen müsse.

Was die Seele betreffe– auch da gebe es nur Positives zu berichten. „Pferde sind hochempfindliche Tiere, die jede Schwingung wahrnehmen“, so Helbing. „Klappt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier, so empfindet der Mensch diese als ein Glücksgefühl ohnegleichen.“ Man könne es mit einem guten Tanz vergleichen. Und hinzu komme der Stolz, ein solches Tier an seiner Seite zu haben. Ein weiterer Gesundheitsaspekt sei die Bodenarbeit, die vor allem von Menschen mit körperlichen Defiziten bevorzugt werde. Denn es müsse nicht immer das Reiten selber sein. Vielen Menschen gehe es einfach um den Umgang mit Pferden und der sich daraus ergebenden körperlichen Betätigung. Man könne im Round-Pen spielen, longieren, spazieren oder das Pferd am langen Zügel oder an der Doppellonge führen. Einige Pferde haben auch viel Freude an Zirkuslektionen. Vergessen sei auch nicht der Fahrsport mit verschiedenen Disziplinen.

Birthe Helbing merkte schon bald am eigenen Leibe, dass der Reitsport ihre körperliche Fitness aufgepeppt hat. Im Jahre 1995 zog die junge Frau mit ihrem damaligen Lebensgefährten von Schleswig-Holstein in die Sternberger Gegend. Vor zehn Jahren begann sie dann mit der Ausbildung von Pferden aller Rassen und von Reitern. Und sie spezialisierte sich auf Friesen.

von Traudel Leske

