Brüel : In Feierlaune trotz des Regens

vergrößern 1 von 3 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 3





Etwas Rückschau halten, über das vergangene Jahr reden, in gemütlicher Runde mit Gästen und ehemaligen Mitarbeitern zusammen sein, das könne man auf dem alljährlichen regionalen Erntefest in Brüel, eröffnete Roland Ohlendorf, Vorstandsvorsitzender der Gustäveler Agrargenossenschaft e.G., die 19. Auflage am Sonnabend.

Wie schon die vergangenen Jahre sei dieses ein besonders schwieriges gewesen. „Dieses Jahr sind die Milchpreise etwas besser und die Getreidepreise nicht extrem schlecht. Vor der Ernte sah alles recht gut aus. Aber angefangen haben die Probleme schon im Herbst“, erinnerte Ohlendorf. Die Aussaat sei oft recht schwierig gewesen, manches zu nass gedrillt worden. Durch den Winter seien die Saaten dann recht gut gekommen. Der Vorstandsvorsitzende erinnerte aber auch an Spätfröste von bis zu sechs Grad Minus, die es im Raum Parchim stellenweise gegeben habe, an die Feuchtigkeit im Frühjahr und den vielen, vielen Regen in der Ernte. So wurden in der Region um die 70 Dezitonnen pro Hektar Wintergerste (einige ernteten auch mehr), zwischen 36 und 33 dt/ha Raps, zwischen 60 und 90 dt/ha Winterweizen (die meisten um die 70 dt/ha) und 50 bis 60 dt/ha Winterroggen eingefahren.

Seite 10

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 03.Sep.2017 | 21:00 Uhr