Sternberg : In Sternberg Konzert und Ausstellung

von Onlineredaktion

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Rahmen des Sternberger Musiksommers wird am kommenden Freitag die Konzertorganistin und Kirchenmusikerin am Friesendom in Nieblum Birgit Wildeman mit Orgelmusik in der Stadtkirche zu hören sein. Beginn ist um 19 Uhr.

Birgit Wildeman lebt und arbeitet auf der Nordseeinsel Föhr, gibt Konzerte in ganz Europa und kommt erstmals nach Sternberg. Sie spielt auf der Walckerorgel Werke von Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und anderen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es in der Touristinfo in Sternberg und an der Abendkasse. Vor dem Konzert wird um 18 Uhr die zweite Ausstellung der Saison des Freundeskreises „Kunst in der Kirche“ mit fotografischen Arbeiten von Ulrike von Laar zum Thema „Spiegelungen“ eröffnet.