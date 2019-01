Irische Stimmung

In Warin zum ersten Mal zwei Musikabende mit der Kirchenband

von Roswitha Spöhr

16. Januar 2019, 10:02 Uhr

Auf Grund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren, gibt es in diesem Jahr am letzten Wochenende im Januar, am 25. und 26., das erste Mal gleich zwei irische Abende mit Wariner Kirchenband „Ir-Lichter“, kündigt Dorothea Kunert an. Sie gehört selbst zur Band, spielt Flöte.

Beide Veranstaltungen finden im „Haus der Zukunft“ am Wariner Markt statt. „Am Freitag wird er wie gewohnt um 19.30 Uhr beginnen, am Sonnabend aber schon um 17.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher“, sagt Kunert.

Zum ersten Mal werden Karten ausgegeben. Für einen Euro können sich Interessierte für den jeweiligen Abend anmelden. Diese Karten sind im Wariner Pfarramt, in der Wariner Bibliothek und in der Wariner Poststation zu erwerben. Restkarten gibt es am Abend.

Für beide Abende gilt wieder das Motto: „Sich selbst etwas Gutes tun und gleichzeitig anderen helfen!“ Für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Alle Spendeneinnahmen kommen dem Unterhalt des Hauses der Zukunft zu Gute.

Der Name der Kirchenband kommt aus Irland, von der grünen Insel, deren Musik die Wariner hauptsächlich in ihrem Repertoire haben.