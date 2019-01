Neukloster : Jahr erst sieben Tage alt: Wehr mit 8. Einsatz

von Roland Güttler

07. Januar 2019, 06:56 Uhr

Das neue Jahr ist gerade einmal sieben Tage alt, da musste die Freiwillige Feuerwehr Neukloster bereits acht Mal zu Einsätzen ausrücken. Zuletzt in der Nacht zum Sonntag wegen einer Notfall-Türöffnung. Einsatz Nr. 7 führte wegen eines Brandgeruchs am vergangenen Freitag zum ortsansässigen Supermarkt. Ursache war ein technischer Defekt an einem Lüfter der Heizungsanlage.