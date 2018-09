Warin : Jugendwehr sammelt Schrott

Ein großer Container reichte in Warin gar nicht, für Dienstag muss ein zweiter geordert werden

von Roland Güttler

17. September 2018, 05:00 Uhr

Alle zwei Jahre führt die Wariner Jugendfeuerwehr eine große Schrottsammelaktion in der Zwei-Seen-Stadt durch, um so ihre Kasse aufzufüllen. Mit dem Erlös soll es unter anderem in den Hansa-Park gehen.

Doch was die Wariner dann alles vor die Türen stellten, machte den Feuerwehrnachwuchs und die Helfer aus der aktiven Wehr dann doch sprachlos. „So viel Schrott, das ist mehr als erwartet“, verkündete Jugendwart Wenzel Hartmann. Der Löschmeister steht seit drei Jahren der Jugendwehr vor. Der vorbeischauende Stadtvertreter Hans-Peter Gossel hoffte derweil, „dass sie auch wirklich all das abholen, was die Bürger vor die Tür gestellt haben.“

Ein Container mit 36 Kubikmeter Fassungsvermögen war bereits am Sonnabendmittag rappelvoll. „Dienstag kommt ein zweiter Container“, betonte Maschinist und Gruppenführer Martin von Falken. Er ist seit 2007 bei der Wehr, Maschinist Ingolf Bartz bringt es hingegen bereits auf vier Jahrzehnte als Blaumann. Die Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 18 Lenzen hatten Tage zuvor Handzettel an die Wariner Haushalte verteilt, um auf die Sammelaktion aufmerksam zu machen. Florence, Florin, Josephine, Patrick, Philipp und die anderen hatten am Schrotttag von acht Uhr an mächtig zu tun. Das Küken war die achtjährige Friederike, für die es Tag eins bei der Feuerwehr war. Ihre große Schwester Josephine hatte sie dazu animiert mitzumachen.

Für die Verpflegung war auch gesorgt: Es gab Nudeln mit Würstchen und Tomatensoße. Und nach Schrottaktionsende um 18 Uhr wurde noch gegrillt.