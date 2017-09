Fit 2017 in Sternberg : Keiner schiebt eine ruhige Kugel

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Traudel Leske

erstellt am 20.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Es ist wieder Mittwoch. Aus dem Sternberger Sportlerheim am dortigen Sportplatz tönt, wie alle vierzehn Tage einmal, lautes Getöse. Es hört sich an, als würden rollende Gegenstände an Wänden aufschlagen. Ein Blick hinter die Fensterscheiben offenbart das Geheimnis: Die Sternberger Kegler sind wieder mal mit viel Engagement zugange.

Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat treffen sich mehrere Sternberger Senioren im Alter zwischen 70 und über 80 Jahren in der Sternberger Kegelbahn, um ihrem Lieblingssport zu frönen: dem Kegeln. Doch sie schieben dabei wahrlich keine ruhige Kugel. Im Gegenteil. Das, was sie bewegen, ist für ihr Alter sportliche Höchstleistung. Wenn man bedenkt, dass eine Kugel 2,85 Kilogramm schwer ist und einen Durchmesser von 160 Millimetern hat, ist dies aller Ehren wert. Denn: In elf bis zwölf Runden, die jeder mit je fünf Würfen zu bewältigen hat, sind das bis zu 171 Kilo an Gewicht, das sie mit ihrer Arm- bzw. Muskelkraft bewegen. Das soll man ihnen erstmal nachmachen.

… und die Kugel rollt und rollt. Meistens erreicht sie ihr Ziel. Doch nicht immer fallen alle Neune. Es gibt auch Situationen, da verlässt die Kugel den ihr vorgeschriebenen Weg, kommt von der Bahn ab. Dann hat der Kegelsportler sich einen so genannten „Pudel“ eingehandelt. Ist quasi auf dem Weg zum Pudelkönig. Nein, auf den Hund gekommen ist er deswegen aber noch lange nicht. Obwohl er vielleicht sehr tierlieb ist.

