Brüel : Kirchenfenster im hellen Lichterschein

von Roswitha Spöhr

27. Dezember 2018, 06:39 Uhr

Über dem Eingang der großen Kirchentür in Brüel leuchtet in diesen Tagen ein Stern. Auch die Kirche ist beleuchtet. „Carl Evert ist auf die Kirchengemeinde zugekommen. Immer, wenn er von der Arbeit nach Brüel zurück fährt, sehe er in Dörfern, dass dort Licht in Kirchen sei“, erzählt Hans-Heinrich Erke, zweiter Vorsitzender der Kirchengemeinde. Und so habe Carl Evert für die Brüeler Kirche eine fest installierte Beleuchtung gesponsert. Bis zum 6. Januar, dem Heilige- Drei-Könige-Tag, werden die Fenster von innen beleuchtet. Wobei sich Carl Evert vorstellen könne, dass die Kirche über die gesamte dunkle Jahreszeit im Licht erstrahle. „Gerade jetzt, wo die Bäume nicht mehr davor stehen, kommt sie so richtig schön zur Geltung“, erklärt Hans-Heinrich Erke.