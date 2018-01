Nakenstorf : Klasse Konzert in der Kunstscheune

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Katja Frick

erstellt am 07.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Keine geringeren als die Wiener Philharmoniker standen Pate für die Neujahrskonzerte in der Kunstscheune Nakenstorf. Seit 2013 spielt in dem reetdachgedeckten Haus auf dem Gelände des Seehotels am Neuklostersee an jedem ersten Sonntag des neuen Jahres das Aloysia-Quartett: vier junge Weltklassemusiker, die an den beiden Musikhochschulen in Berlin studiert haben. „Ich bin Österreicherin, geboren in Linz“, verriet Hotelchefin Johanne Nalbach im Gespräch mit der SVZ. „Die Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker waren in meiner Kindheit ein Muss. Jedes Jahr saß ich am 1. Januar um elf Uhr mit meiner Mutter vor dem Radio und hab der Übertragung zugehört. Das war ein so ein beschwingtes Hineinkommen ins neue Jahr.“ Ihr Ehemann Gernot, mit dem sie zusammen das Hotel und den Kulturbetrieb in der Kunstscheune aufgebaut hat, wurde ebenfalls in Österreich geboren, in Wien. „Deshalb ist uns auch so wichtig, dass es ein Wiener Schnitzel auf der Speisekarte gibt“, schmunzelte Gernot Nalbach. „Kultur und Kunst sind ein wichtiger Integrationsfaktor. Zu den Neujahrskonzerten kommen viele Menschen aus der mittelbaren und unmittelbaren Nachbarschaft, das macht uns glücklich. Wenn das so ist, ist man nämlich angekommen. “

Das Architektenpaar arbeitet und lebt eigentlich in Berlin und hat den damaligen Dreiseitenhof vor mittlerweile 24 Jahren erworben. Die Neujahrskonzerte mit dem Aloysia-Quartett sollen eine Tradition werden. Und auf jeden Fall das Diesjährige bot den rund 60 Zuhörern die Gelegenheit, außerordentlich beschwingt in das Jahr 2018 zu gehen. Bei strahlendem Sonnenschein über dem spiegelglatten Neuklostersee standen drinnen in der lichterfüllten ausgebauten Scheune vor allem Werke von Vater und Sohn Johann Strauß sowie von Joseph Lanner auf dem Programm. Die Musiker Johanna Bastian (Violine), Julia Stegmann (Bratsche), Titus Maack (Cello) und Regina Gleim - die an der Querflöte für die erkrankte Esther Adrian eingesprungen war - boten die Stücke mit einer großen Präzision und Spielfreude dar, so dass dieses Konzert tatsächlich ein Ohrenschmaus wurde. Hinzu kam, dass Johanna Stegmann sehr unterhaltsam die einzelnen Werke anmoderierte und den Gästen jeweils eine Anekdote von der Entstehung oder Uraufführung erzählte.

„Ich habe zusätzlich zur Musik Musikvermittlung studiert und mache mittlerweile auch Musiktheater“, erklärte Johanna Bastian nach dem Konzert und drei Zugaben ihre gekonnte Moderation. Gerade erst ist die als einzige vom Aloysia-Quartett noch in Berlin lebende Musikerin mit dem Musiktheaterstück „Pia Pianissima“ in der Elbphilharmonie aufgetreten. Ansonsten spielt die freischaffende Künstlerin in Kammerorchestern oder Streichquartetten mit, genauso wie Julia Stegmann, die mittlerweile im Großraum Hamburg lebt. „Man muss breit aufgestellt sein. Dann kann man als freischaffende Musikerin gut davon leben“, meinte diese.

Titus Maack lebt inzwischen in Dresden. Dorthin musste er gleich nach dem Konzert zurück. „Ich spiele in der Staatskapelle Dresden und heute Abend gibt es noch eine Opernaufführung: ,Die tote Stadt’ von Korngold.“

„Wir sind hier ja durch die Festspiele verwöhnt. Aber die se jungen Musiker sind wirklich Klasse“, freute sich auch Johanne Nalbach über das Neujahrskonzert 2018. Über die Festspiele sei auch der Kontakt zum Aloysia.-Quartett zustande gekommen.

Die Termine für die beiden Konzerte im Rahmen der Festspiele MV stehen übrigens inzwischen auch fest: Am Donnerstag, dem 21. Juni, spielen um 19.30 Uhr in der Internationalen Kammermusikreihe „Junge Elite“ Simon Höfele (Trompete) und Magdalena Müllerperth (Klavier) Werke von Ravel, Debussy, Enescu und Gaubert. Das zweite Festspielkonzert findet am 26. Juli statt, ebenfalls um 19.30 Uhr.