Neukloster : Kleine Könige besuchen Ministerpräsidentin

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig empfängt am kommenden Montag in der Staatskanzlei Sternsinger aus der katholischen Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in Neukloster. In den Tagen um das kirchliche Dreikönigsfest ziehen etwa 1000 Kinder als „Heilige Drei Könige“ verkleidet durch die katholischen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns. Im Rahmen der Sternsingeraktion bringen sie den Segen „20+C+M+B+19“ (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) in die Häuser und bitten dabei um eine Spende für Kinderprojekte.

Die Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr in MV rund 152 000 Euro für Kinder in den armen Ländern der Erde gesammelt. Insgesamt kamen bei der Sternsingeraktion 2018 bundesweit fast 49 Millionen Euro zusammen. Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Bei der Sternsingeraktion 2019 wird beispielhaft das Engagement für Kinder mit Behinderung unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ in den Mittelpunkt gestellt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Jährlich können mit den Spenden mehr als 1500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden.