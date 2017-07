4000 Quadratmeter Fläche in Dabel umgestaltet : Kletterturm sorgt für mehr Spaß

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Was im vergangenen November mit einem großen Arbeitseinsatz bei tristem, nasskalten Wetter begann, ist nun in den letzten Zügen: Die Umgestaltung des Spielplatzes der Kindereinrichtung „Kunterbunt“ in Dabel. „Der neue Zaun ist fertig. Es werden noch bunte Holzfiguren daran montiert. Auf der Verkehrsstrecke fehlen Verkehrszeichen und Tankstellen. Bis Freitag muss alles fertig sein“, sagt Andrea Keitz, stellvertretende Leiterin. Mit einem Sommerfest wird der Spielplatz dann um 14 Uhr feierlich eingeweiht. „Die Kinder haben ein Programm einstudiert. Sie singen und tanzen“, verrät Keitz. Jeder sei herzlich willkommen. Es sind verschiedene Spielstationen aufgebaut. Zudem gibt es Kinderschminken und ein Luftballonkünstler hat sein Kommen zugesagt.

Auf 4000 Quadratmetern Fläche bieten neue Rutschen, Schaukeln und Klettergerüste Spiel und Spaß für die 50 Kinder. „Die alten Spielgeräte waren marode. Da war das Unfallrisiko einfach zu groß“, erinnert Keitz sich. „Beim Arbeitseinsatz gab es so einiges zu tun. Kahlschlag stand damals auf dem Plan. 3000 Gehwegplatten und Kantensteine wurden entfernt, Baumwurzeln und Hecken ausgegraben.“

Der Spielplatz der Dabeler Kita ist eine der 35 Spielstätten, die bei der Aktion „Spielen aber sicher“ der Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern als Gewinner ausgewählt und mithilfe finanzieller Mittel instand gesetzt worden ist.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 20.Jul.2017 | 05:00 Uhr