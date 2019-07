Dorfkirche zu Bibow : Konzert: In 80 Tagen um die Welt

von svz.de

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Eine musikalische Weltreise „In 80 Tagen um die Welt“ wird am Sonntag, 14. Juli, um 16 Uhr in der Dorfkirche zu Bibow zu hören sein. Ein Programm voller Überraschungen und Entdeckungen. Selbstverständlich können die Gäste die ganze Welt nicht in 80 Minuten bereisen, auch musikalisch nicht. Hier soll aber der Kontrast den Reiz ausmachen. Alexander Kens, Nachfahre deutscher Emigranten aus der Ukraine, ist studierter Konzertgitarrist. Vorrangig inspirierten ihn während seines Studiums die spanischen Gitarristen wie Narciso Yepes, Manolo Sanlúcar und Paco de Lucia sowie der Flamenco. Er war während seines Armeedienstes musikalischer Leiter eines Blasorchesters bei den Grenztruppen an der georgisch-türkischen Grenze. 1994 kehrte Kens nach Deutschland zurück und entdeckte Gypsy, Jazz und Klezmer für sich.

Der Kirchenbauverein freut sich auf zahlreiche Gäste, der Eintritt ist wie immer frei, Spenden willkommen.