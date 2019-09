Brüel : Künstler präsentieren sich in Brüel

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 05:00 Uhr

Der Kunstverein Salve lädt vom 3. bis 6. Oktober in die Bahnhofstraße 20 ein zu Grafik, Malerei, Skulptur, Objekt, Performance und Musik. Grit Sauerborn, Martin Schuster, Carlo Leopold Broschewitz, Lydia Klammer, Wilhelm Frederking, Julius Kraft, Lado Karthishvilli, Joscha X Ende, Takwe Keanders, Yvonne Middelborg, Marten Pankow und Lennart Langanki präsentieren sich im Rahmen der Aktion „Kunst heute“ in Brüel. Eine Aktion findet auch in der Brüeler Kirche statt.