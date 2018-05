Sternberg : Linke gedenken der Opfer der Kriege

Kranz an Gedenkstätte niedergelegt

von Michael Beitien

10. Mai 2018, 09:00 Uhr

Einen Kranz legte am Dienstag die Basisgruppe der Linken in Sternberg an der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt am Mecklenburgring nieder. Anlass war das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai vor 73 Jahren.

Seit 2004 laden die Linken zu Gedenkveranstaltungen in Sternberg ein. Vorstandsmitglied Klaus Eisenkrätzer erinnerte daran, dass auch die Spitze der Stadtvertretung am 8. Mai der Opfer gedachte. Die Linken halten daran fest. „Wir machen das nicht aus Folklore“, so Eisenkrätzer. „Es geht um Mahnung.“ Er erinnerte daran, welches Leid die Deutschen mit dem Krieg in die Welt gebracht hatten.