Sternberg : Märchen- und Bastelzeit an der Förderschule

Kinder der Sternberger Bildungseinrichtung üben „Hänsel und Gretel“ in einer modernen Fassung ein.

von Onlineredaktion SVZ

12. Dezember 2018, 09:23 Uhr

Plätzchenduft, Weihnachtsmelodien, stimmungsvolle Weihnachtsdekoration – in allen Räumen und Fluren der Förderschule Sternberg verbreitet sich eine weihnachtlich anheimelnde Stimmung. Nur besinnlich geht es kaum zu. Helle, laute Kinderstimmen sind überall zu hören. Besonders die jüngeren Kinder können ihre Aufregung kaum verbergen. Um ihnen das Warten etwas zu verkürzen, gibt es viel Abwechslung im Schulalltag bis zu den Weihnachtsferien. Im Mittelpunkt steht im Moment das Üben für das große Weihnachtsprogramm für alle Eltern und Gäste der Schule. Scheinbar hat sich der Weihnachtsmann verirrt und helfende Wichtel sorgen dafür, dass er pünktlich am 24. Dezember in den Wohnstuben die Geschenke verteilt.

Die Abschlussklasse übt ein Grimm’sches Märchen in moderner Fassung. Dieses Mal wird es „Hänsel und Gretel“ sein. Die Proben laufen auch hier auf Hochtouren und man darf gespannt sein. Wie jedes Jahr sind auch die Kinder der beiden Kindergärten Zuschauer dieser Aufführung, die am Dienstag vor den geladenen Gäste stattfindet.

Außerdem ist jeden Freitagmorgen im Dezember Treff zum Adventssingen. Die Unter-, Mittel- sowie Oberstufenklasse gestalten ein Programm zum Thema Winter und Weihnachten. Unbedingt dabei sind jedes Jahr „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Die Weihnachtsbäckerei“.

Traditionen pflegen, Vertrautes miteinander machen, die Vorfreude auf Weihnachten leben lassen, das spüren die Schüler in diesen Wochen.

So gehören das Basteln von Geschenken, das Backen von Plätzchen und das Gestalten der Weihnachtskarten ebenso zu den Ritualen in dieser Zeit. Ein Geschenk für die Eltern am Heiligen Abend parat zu haben, das möchte wohl jedes Kind.