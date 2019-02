Mit Bürgern in Kobrow im Gespräch

von svz.de

04. Februar 2019, 08:16 Uhr

Zu Bürgerversammlungen lädt die Gemeinde Borkow am heutigen Montag um 19 Uhr im Gemeinderaum der Mehrzweckhalle in Kobrow I und

am Freitag, 22. Februar, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wamckow ein. Die Gemeindevertreter wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen unter anderem über kulturelle Veranstaltungen, Gemeindefeste und über Vorhaben in der Gemeinde informieren.