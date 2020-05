Kobrow : Museum bleibt noch geschlossen

von Michael Beitien

12. Mai 2020, 17:00 Uhr

Seit wenigen Tagen dürfen Museen im Land wieder unter strengen Auflagen ihre Türen für die Besucher öffnen. Doch diese Möglichkeit wird nicht überall genutzt. So bleibt das Mecklenburgische Kutschenmuseum in Kobrow noch geschlossen. Das erklärte Leiterin Gea van Burgsteden am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Noch sei es zu unsicher, haben die Verantwortlichen entschieden. Wann sich Besucher die Ausstellung wieder anschauen können, steht noch nicht fest.

Geplant war die Wiedereröffnung nach der Winterpause bereits im April. Doch wegen der Corona-Krise mussten sowohl das Museum als auch ein geplanter Regionalmarkt in Kobrow abgesagt werden.

Mit über 200 Kutschen, Fuhrwerken und Schlitten gehört die private Kobrower Sammlung zu den größten und bedeutsamsten in Deutschland. Zur Sammlung gehören auch Kinderkutschen, Wirtschafts- und Militärfahrzeuge.