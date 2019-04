Neukloster : Musik von Bach zum Jubiläum

800 Jahre Neukloster – das wird auch musikalisch gefeiert.

17. April 2019, 08:11 Uhr

Am 18. Mai gibt es ein Festkonzert in der Klosterkirche. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zur Aufführung kommen die Bachkantate „Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten“ sowie Vokal- und Orgelmusik. Gestaltet wird das Konzert vom Kantatenchor der Kantorei Wismar unter Leitung von Christian Thadewald-Friedrich sowie dem Collegium für Alte Musik Vorpommern. Auftreten werden zudem die Solisten Gretel Wittenburg (Sopran) Susanne Wild, (Alt) Severin Böhm, (Tenor) und Joachim Holzhey (Bass). Der Vorverkauf in der Touristinformation Neukloster ist angelaufen.