Beschluss der Stadtvertretung : Neues Antlitz für Platz an der Stadthalle

Stadtvertretung Warin beriet: Freifläche soll noch in diesem Jahr gestaltet werden

von Michael Beitien

01. April 2018, 05:00 Uhr

Die Freifläche an der Wariner Stadthalle soll noch in diesem Jahr neu gestaltet werden. Dafür hat die Stadtvertretung am Donnerstag in einer Sondersitzung grünes Licht gegeben. Allerdings ist noch einiges zu tun, um das Projekt zu vervollkommnen. Denn es gab von mehreren Stadtvertetern Kritik Richtung Planer und Bauamt in Neukloster. Vorschläge aus dem Bauausschuss seien im Entwurf für das Projekt nicht berücksichtigt worden. Wie am Rande der Stadtvertretersitzung zu erfahren war, werde der Planer das veränderte Papier im Fachausschuss darlegen.

Mit dem Abriss eines ehemaligen Schulgebäudes, der als Zwischenbau bezeichnet wurde, und eines Wohnhauses war an der Ecke von Schul- und Geschwister-Scholl-Straße eine Freifläche entstanden. Auf dem derzeit unbefestigten Gelände parken heute Autos. Diese Freifläche soll im Zusammenhang mit der bereits umgebauten Stadthalle aufgewertet werden. Ziel ist, dass man künftig den Haupteingang zur Stadthalle barrierefrei erreichen kann. Geplant sind Auto- und Fahrradstellplätze für die Stadthalle, aber auch Parkplätze für den Hol- und Bringeverkehr für die Grundschule.

Die Stadtvertretung hatte ihre Beschlussvorlage bereits einmal verschoben, weil die Planung noch nicht auf dem neusten Stand war. Doch bei der eigens einberufenen Sondersitzung stand sie unter Druck, damit Warin die Fördermittel nicht durch die Lappen gehen, ohne die die Kommune das Projekt nicht realisieren kann.

Mit Gesamtkosten von 220 000 Euro einschließlich Planung wird derzeit gerechnet. Über ein Programm zur ländlichen Entwicklung wurde ein Antrag auf eine Förderung von drei Viertel der Ausgaben gestellt. Für die Stadt Warin verbliebe demnach ein Eigenanteil von 55 000 Euro.

Die Chancen stehen offenbar gut, dass die Stadt die Förderung erhält, ist Bürgermeister Michael Ankermann optimistisch. Wie am Donnerstag zu erfahren, hat die Kommune es inzwischen sogar schon schriftlich, dass sie vorfristig mit der Investition beginnen könnte.

Stadtvertreterin Sabine Wundrak-Geritz brachte am Gründonnerstag eine ganze Liste von Vorschlägen aus dem Bauauschuss als Änderungsantrag ein, die der Planer jetzt noch berücksichtigen soll. Die reichen von der Gestaltung der Ein- und Ausfahrten zum Gelände über die Anordnung der Parkflächen bis hin zu Veränderungen bei der Grüngestaltung, damit weniger Dreckecken entstehen und das Areal pflegeleichter wird.

Mit diesen von der Stadtvertretung angenommenen Vorschlägen wurde das Projekt für die Freifläche auf den Weg gebracht.