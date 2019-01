Polizeioberkommissar : Neuklosters „Sheriff“ unter neuer Nummer

von Roland Güttler

Seit Jahresbeginn bereits hat der Kontaktbeamte für den Bereich Neukloster, Polizeioberkommissar Dietmar Schwarz, eine andere Telefonnummer. Doch die war offensichtlich längst nicht allen Bürgern bis Ende vergangener Woche bekannt. Und so gab es mehrere vergebliche Versuche, ihren „Sheriff“ vor Ort telefonisch zu erreichen.

Die Polizeistation Neukloster mit Sitz am Alten Markt 12 ist ab sofort unter der Telefon-/Faxnummer 038422/ 585175 zu erreichen. Die persönlichen Sprechzeiten in der Station haben sich hingegen nicht geändert: dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Im Bereich der Polizeiinspektion Wismar gibt es neben dem Polizeihauptrevier Wismar zudem Reviere in Gadebusch und Grevesmühlen plus das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelstorf. Über den Nordwestkreis verteilt gibt es außerdem elf Polizeistationen. Diese befinden sich in Bad Kleinen (Wolfgang Schiek; Steinstraße 29, 038423-50011); Dorf Mecklenburg (Andreas Gieseler; Am Wehberg 17; 03841-790001), Neukloster, Gägelow, Kirchdorf/Poel, Neuburg-Steinhausen, Boltenhagen, Rehna, Lützow, Schönberg und Warin.

Bei letzterer ist seit über einem Jahrzehnt Polizeiobermeister Fred Steinhusen der Kontaktbeamte. Die Station befindet sich in der Langen Str. 14, Telefon: 038482/ 61070. Öffnungszeiten: Di. 16 - 18 Uhr; Do.10 - 12 Uhr. Auch außerhalb der Zeit ist der 55-jährige Steinhusen nach eigenen Worten „jedoch immer ansprechbar“.

In Wismar gibt es zudem über die Hansestadt verteilt vier Kontaktbeamte.