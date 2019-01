von svz.de

28. Januar 2019, 08:03 Uhr

Gegen 15 Uhr gingen am Sonnabend in Sternberg die Sirenen. Grund war eine angezeigte Diesel- oder Ölspur „Am Berge“ in der Kleinstadt. Vor Ort erwies sich das Ganze dann aber als nicht so groß, gegen 15.15 Uhr war für die Kameraden bereits wieder Einsatzende.