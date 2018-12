Blankenberg : „Petri Heil“-Jünger ziehen Bilanz

von svz.de

13. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Traditionell kurz vor dem Weihnachtsfest führt der Angelverein „Petri Heil“ aus Blankenberg heute seine Jahreshauptversammlung durch. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus in Blankenberg.

Nach dem Jahresrückblick durch den Vorstand, unter anderem mit Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Angelfreunde, stehen vor allem die Beitragskassierung und Ausgabe der Landesangelkarten und Fischereischeinmarken für das neue Angeljahr 2019 sowie die Neuwahlen des Vorstandes im Mittelpunkt dieser Veranstaltung.

Neben weiteren Informationen des Landsangelverbandes und des Regionalverbandes „Altkreis Sternberg“ soll es dann in gemütlicher Gesprächsrunde auch um die Fangerfolge des fast abgelaufenen Angeljahres gehen.

Für Angelfreunde, die diesen Termin am 14. Dezember zur Beitragsentrichtung nicht wahrnehmen können, besteht zu folgenden weiteren Terminen die Möglichkeit, ihrer Beitragspflicht nachzukommen: Diese Kassierungen erfolgen ebenfalls im Gemeindehaus in Blankenberg am Sonnabend, 12. Januar 2019, von 10 bis 11.30 Uhr sowie am Sonnabend, 2. Februar 2019, von 13 bis 14 Uhr. uwek