Neukloster : Pony-Express rollt durch die Stadt

von Michael Beitien

14. Dezember 2018, 08:37 Uhr

Mit einem Pony-Gespann konnten Besucher des Weihnachtsmarktes in Neukloster eine Runde durch die Stadt drehen. Die Zügel hielt Silvia Gutzeit (l.), die Vorsitzende vom Reit- und Fahrverein Strameuß. Sie wurde von Karin Haupt (r.) unterstützt. Der Verein ist regelmäßig mit seinen Pferden auf Volksfesten in der Region. Er organisiert Projekte an Kindergärten und Schulen und beispielsweise auch Reiterferien.