DDR-Schauspieler Herbert Köfer : Rentnerleben genau so vorgestellt

• Geboren im Februar 1921 in Berlin-Prenzlauer Berg

• Kaufmännische Lehre bei der Lokomotivfabrik Orenstein & Koppel in Berlin-Spandau

• Studium an der Schauspielschule des Deutschen Theaters

• 1940/41 erstes Engagement am Stadttheater in Brieg •1941–1945 zur deutschen Wehrmacht eingezogen

• 1945–1947 Neues Berliner Künstlertheater, 1947/48 Gastspiel an der Volksbühne, 1949 Kabarett Kleine Bühne, 1950 bis 1952 Deutsches Theater, 1956 bis 1959 Kabarett „Die Distel“, 1964 Mitglied des Kleinmachnower Kreises, ein Zimmertheater

• 21. Dezember 1952 erster Sprecher der Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“, dann Kabarettist sowie Schauspieler in Komödien und Schwänken, u. a. 20-teilige Fernsehserie „Rentner haben niemals Zeit“, auch ernste Rollen wie in „Nackt unter Wölfen“ oder „Wolf unter Wölfen“

• Conférencier in der Unterhaltungssendung „Da lacht der Bär“ und Moderator der Sendung „Treffpunkt Kino“

• Hörspiele, Features, Unterhaltungssendungen im Rundfunk

• 31. Dezember 1991 in letzter Sendung des Deutschen Fernsehfunks

• Nach der Wende Gastrollen und größere Episodenrollen in Fernsehsendungen

• 2003 Gründung von Köfers Komödiantenbühne • Ab 26. August 2011 Theaterfassung der DDR-Vorabendserie „Rentner haben niemals Zeit“ an der Comödie Dresden

• Seit Januar 2017 Gastspiele mit der Komödie „Ein gesegnetes Alter“ von Curth Flatow

• Herbert Köfer lebt am Seddiner See, seit 2000 dritte Ehe mit langjähriger Lebensgefährtin Heike, Sohn Andreas und Pflegetochter Gabriele aus erster Ehe, Tochter Mirjam aus zweiter Ehe und ebenfalls Schauspielerin

(Quelle: Wkipedia)