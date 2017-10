Brüel : Riesige Freude beim Wiedersehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Was ist Mut? Was ist das Gegenteil von Mut? Oder wann seid ihr mutig? All diese und weitere Fragen beantworteten die Drittklässler der Grundschule Brüel an ihrem Projekttag. Isabell Köster und Anne Jaspersen, Mitarbeiterinnen des Literaturhauses in Hamburg, besuchten die Mädchen und Jungen im Rahmen ihres Philosophie-Projektes „Gedankenflieger“. Sie waren mit ihrem „Philomobil“, einem Kleinbus voller Bücher, Arbeitshefte und Postkarten wieder einmal auf Reisen quer durch Mecklenburg-Vorpommern. Ziel dieser Reisen ist es, mit Kindern über verschiedene Themen zu philosophieren und sie somit zum Nach- und kritischen Selberdenken zu ermutigen.

