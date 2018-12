Sternberg : Rufbus endet an Kreisgrenze

Thomas Hansen aus Zülow kritisiert bei SPD-Landkreisgesprächen die fehlende Vernetzung.

von Roland Güttler

12. Dezember 2018, 09:19 Uhr

Es wurde eine Zehner-Runde in Sternberg. Sechs Genossen und vier nicht SPDler hatten sich bei den „Landkreisgesprächen“ in der Gaststätte am Markt eingefunden. Die Sozialdemokraten aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim touren durch die Lande: Nach Lübz, Raduhn und Parchim war Sternberg am Montagabend Station Nummer vier. Es folgen noch Hagenow, Plau am See und zum Abschluss am 21. Januar Zarrentin.

„Wir wollen den Bürger ein Angebot machen“, erklärte Dr. Pascal Winkler. Der SPD-Kreisvorsitzende aus Sternberg hatte im Vormonat an der Uni Greifswald seine Doktorarbeit verteidigt. Sie trägt den bei solchen Arbeiten typischen sperrigen Titel „Onsite-Werkverträge zur Durchführung betrieblicher Tätigkeiten“ samt Untertitel „Rechtliche Zulässigkeit und Möglichkeiten der sozialen Absicherung der Beschäftigten“.

Um soziale Absicherung im weitesten Sinne ging es auch beim Landkreisgespräch. Die 87-jährige Sternbergerin Ingrid Mitschrick verwies darauf, dass sie 302 Euro Rente bekomme. „Ohne die Witwenrente ging es gar nicht.“ Zudem legte sie den SPD-Vertretern der Stadt ans Herz, sich nochmals des „ganz großen Problems beim Weg von der Karl-Marx-Straße runter zur Bundesstraße“ anzunehmen. Und Thomas Hansen aus Zülow wollte von der SPD wissen, wie sie zu „Inklusion und sozialer Teilhabe steht“. Den seit August im Sternberger Seenland verkehrenden Rufbus habe er auch schon genutzt. „Aber er endet an der Kreisgrenze.“

Laut Winkler gibt es bisher in Westmecklenburg „keinen Verkehrsverbund. Aber die Gespräche laufen derzeit. Der LUP-Kreis plane für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr für 2019 „ einen Zuschuss von 4,5 Millionen Euro. 2014 waren es zum Vergleich 1,3 Millionen“, so Winkler.