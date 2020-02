Brüel : Saxophon-Soli und Klarinetten-Trio

Theo Jörgensmann, Edith Steyer und Frank Gratkowski eröffneten Brüeler-Jazz-Saison 2020

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Zur Eröffnung der Konzertsaison hatte Hausherr Theo Jörgensmann am Freitagabend zwei hochkarätige Jazzmusiker ins Brüeler Kulturknastfenster eingeladen: Edith Steyer (Klarinette) und Frank Gratkowski (Saxophone, Klarinetten). Die zahlreich erschienenen Zuhörer, darunter mehrere aktive Jazzer, erlebten zuerst Frank Gratkowski. Er improvisierte ein beachtenswertes Altsaxophon-Soli. Aus Bruchstücken seiner langen Musikerfahrung wird intuitiv ein neues Klangerlebnis.

Gratkowski, 1963 in Hamburg geboren, spielt seit 40 Jahren Saxophon. Er erzeugt mit dem Saxophon eine erstaunliche Klangfülle, die wohl selbst Adolphe Sax, der Erfinder dieses Musikinstruments, nicht erahnt hätte. Stimmuntermalung, Timbre und die Vielfalt der Töne, die bewegte Luft erzeugt, fügt Frank Gratkowski zu einer Musik zusammen, die sich kaum in Noten fassen lässt, die aber die Gedanken der Zuhörer mitnimmt, jeden in seine Welt.

Dann präsentierte Gratkowski dem Publikum noch das Sopranino. Dieses Saxophon mit der höchsten Stimmlage wird wegen seiner schwierigen Intonation selten gespielt. Es war ein ganz besonderes Klangerlebnis. In seinen hohen Lagen, so meint man, könnte dieses kleine Wunderding selbst Gläser splittern lassen.

Nach viel Beifall für Frank Gratkowski und einer kleinen Pause begann das Klarinettentrio sein Spiel. Einfach großartig, wie Edith Steyer, Frank Gratkowski und Theo Jörgensmann ihr Spiel beherrschen. Sie schaffen Harmonie aus Gegensätzen, unterstützen und fördern sich gegenseitig. Und sie gaben ihrer Experimentierfreude ein weites Feld. Besonders Edith Steyer, 1968 in München geboren, studierte Ethnologin und Jazz-Saxophonistin, brachte erstaunliche Klangvarianten ihrer B-Klarinette zu Gehör. So leitete sie die Klarinettentöne über ein Wasserbecken an die Zuhörer weiter. Spitzfindig von einem Zuhörer als „Brüeler Wassermusik“ bezeichnet. Musiker dieser Spezifik und ihrer Erfahrung scheinen zaubern zu können, setzen Zusätze ein, spielen auf auseinandergenommenen Klarinetten immer noch groß auf. Das ist nicht nur interessant und spannend mitzuerleben, es erzeugt auch ein ganz eigenes Hörerlebnis. Die Klänge, in der Wechselwirkung aus Luftbewegung und Instrument, die Mischung von Herkömmlichem und Unkonventionellem, machen den Reiz dieser Improvisationsmusik aus. Das Klarinettentrio bewies es nachdrücklich und wurde mit reichlich Applaus bedacht. Wieder einmal gebührt Theo Jörgensmann, Hausherr und Organisator des Konzertes, der Dank der Jazzfreunde aus der Region.