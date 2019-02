Warin : Schätze liegen ganz nahe

Neue Broschüre gibt Tipps zum Entdecken der einzigartigen Natur

von svz.de

05. Februar 2019, 08:20 Uhr

Warum in die Ferne schweifen, wenn einzigartige Naturschätze ganz in der Nähe des Wohn- bzw. Urlaubsortes zu finden sind? In der Veranstaltungsbroschüre „Unterwegs 2019 in der Mecklenburgischen Seenplatte“ gibt es dazu vielfältige Angebote. Es werden Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen der fünf in der Region liegenden Nationalen Naturlandschaften anschaulich erläutert. Zu diesen gehört zum einen der „Müritz-Nationalpark“ mit seinen als Unesco-Weltnaturerbe anerkannten Serrahner Buchenwäldern.

Zum anderen sind das die bereits zum dritten Mal als Qualitätsnaturparks ausgezeichneten Regionen „Sternberger Seenland“, „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“, „Nossentiner/ Schwinzer Heide“ und „Feldberger Seenlandschaft“. Auch Angebote von Zertifizierten Natur- und Landschaftsführern sowie von weiteren engeren Kooperationspartnern finden sich in der Veranstaltungsbroschüre. Ob Seeadlerstunde, Fledermausnacht, Vogelkrimi, Floßexpedition oder kulinarische Radtour, für fast jeden Naturfreunde und jedes Wetter ist etwas dabei. Zudem werden die „Besenheide“ als Blume des Jahres 2019 und die „Feldlerche“ als Vogel des Jahres vorgestellt.

Als erste Veranstaltung dieses Jahres im Naturparkzentrum Warin ist ein Obstbaumschnittseminar am 2. März mit Thomas Franiel aus Crivitz angekündigt.

„Wir werden in den nächsten Wochen unsere Kooperationspartner mit den Veranstaltungskalendern beliefern, damit diese sie an ihre Gäste weiter geben können“, erklärt Jan Lippke, stellvertretender Leiter des Naturparks Sternberger Seenland. Wer nicht so lange warten möchte kann sich das Heft im Naturparkzentrum in Warin jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr abholen. „In der Touristinfo in Sternberg und im Freilichtmuseum Groß Raden liegen schon ein paar Exemplare für die Besucher bereit“, so Lippke.

Erhältlich ist das Veranstaltungsheft unter www.natur-mv.de und auf den Internetseiten der Gebiete als Download. Auch auf der Homepage des Naturparks in Warin www.naturpark-sternberger-seenland.de unter der Rubrik Aktuell kann das Heft herunter geladen werden.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV, Goldberger Str. 12, 18273 Güstrow, verschickt die Broschüre gegen Zusendung eines adressierten und mit 0,85 Euro frankierten Briefumschlages des Formates DIN-lang.