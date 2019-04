Brüel : Schilfbrand – ein Fall für die Polizei

An einen Zufall ist nicht wirklich zu glauben: Zwei Brände an zwei Tagen in Folge am Brüeler Bach

von Roland Güttler

02. April 2019, 15:07 Uhr

An einen Zufall ist nach den Geschehnissen nicht wirklich zu glauben. An zwei Tagen hintereinander brannte es im Schilfgürtel am Brüeler Bach. „Nicht in jedem Fall ist von Selbstentzündung auszugehen“, formulierte es Kathrin Mach, die Leiterin des Sternberger Polizeireviers, auf SVZ-Nachfrage mit aller gebotenen Vorsicht aus ermittlungstaktischen Gründen. Jetzt sucht die Polizei unter anderem nach Zeugen. Wer zu den fraglichen Zeitpunkten der Schilfbrände am Brüeler Bach am vergangenen Sonntag- und Montagnachmittag geben kann, wird gebeten, sich unter 03847-43270 zu melden.

Zu Wochenbeginn musste Brüeler Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften ausrücken, um ein Schilffeuer am zweiten Wehr des Baches zu löschen. In der Nähe des zweiten Wehr hatte es bereits tags zuvor schon im Schilfgürtel gebrannt. in den Fall gar auf insgesamt 500 Metern Länge und zudem gleich „an zwei Stellen – in Höhe des zweiten Wehrs zwischen Brüel und Sülten sowie beim Klärwerk“, so der stellvertretenden Wehrführer Mathias Ohms gegenüber SVZ.

Schilfbrände gibt es immer wieder einmal, so 2015 hinter dem Wismarer Freizeitbad Wonnemar im Bereich der Kuhweide. Hier brannten 70 Quadratmeter, die Kripo ermittelte wegen Brandstiftung, ein Verursacher wurde indes nicht gefunden.