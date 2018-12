Blankenberg : Sie bringen die Zeitung

SVZ-Zusteller der Region beim Weihnachtsessen in Blankenberg.

von Michael Beitien

12. Dezember 2018, 09:15 Uhr

Sie sorgen dafür, dass die Schweriner Volkszeitung jeden Morgen beim Leser ankommt: 31 Zusteller des Mecklenburgischen Zeitungsvertriebs (MZV) aus dem Altkreis Sternberg waren zu einem Weihnachtsessen in das Hotel Restaurant in Blankenberg eingeladen.

MZV-Mitarbeiterin Regina Wolf bedankte sich bei den Zustellern und würdigte dabei insbesondere diejenigen, die bei Urlaub oder Krankheit die Bezirke ihrer Kollegen übernahmen. Dadurch sicherten sie, dass die Zeitung auch in schwierigen Situationen die Leser erreichte. Bedauerlicherweise kam es in solchen Fällen auch zeitweise in bestimmten Orten dazu, dass die Zeitung nicht wie gewohnt am frühen Morgen, sondern verspätet im Briefkasten steckte. Dabei beginnen die ersten Zusteller zwischen Ventschow, Witzin und Weberin bereits eine halbe Stunde nach Mitternacht mit der Verteilung der Zeitung an die Leser.

Nach dem Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein wurde darüber gesprochen, was die Zusteller auf dem Herzen haben.