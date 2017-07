Warin : Silberjubiläum am Wariner See

vergrößern 1 von 1 Foto: Wibke niemeyer 1 von 1

25 Jahre Neugründung des Angelvereins „Petri Heil“ Warin – dieses Silberjubiläum haben die Petrijünger am vergangenen Sonnabend mit einem Vereinsfest am Wariner See gefeiert.

Ein buntes Programm hatte der Vorstand um seinen Vorsitzenden Wolfgang Büttner für die rund 100 Vereinsmitglieder und deren Partner vorbereitet. „Unser Vereinsleben funktioniert sehr gut. Das Miteinander und der Spaß am Angeln zeichnen den Verein aus. Wir ziehen alle an einem Strang“, berichtete Wolfgang Büttner im SVZ-Gespräch.

Über Nachwuchssorgen kann sich der Vereinsvorsitzende nicht beklagen. So gibt es derzeit vier Jugendliche im Verein. Mit Angeboten wie Nachtangeln für Kinder werde aktiv Nachwuchsarbeit betrieben. „Beim Fischereilehrgang gibt es auch schon einige neue, junge Anwärter“, sagte er.

Büttner zeichnete die Mitglieder Simone Herrmann, André Marten, Bernd Sielaff, Edeltraud Jäger und Jens Förster für ihre treue Mitarbeit mit den Ehrennadeln in Bronze und Silber aus.

Was kann man an den Schuppen der Fische erkennen? Wo liegen die Nieren beim Fisch? Was versteht man unter Flugangeln? Bei diesen und weiteren für Laien kniffligen Fragen konnten die Mitglieder durch Ankreuzen der richtigen Antwort ihr Wissen unter Beweis stellen.

