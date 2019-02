von svz.de

05. Februar 2019, 08:20 Uhr

Die Sternberger Stadtbibliothek in ist in der kommenden Woche geschlossen. An diesem Donnerstag, dem 7. Februar, besteht noch einmal die Möglichkeit, von 8 bis 10.30 und von 16.30 bis 17.30 Uhr Lesestoff auszuleihen. Der nächste Öffnungstag ist dann Montag, der 18. Februar.