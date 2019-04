Kuhlen : Straßenausbau Thema in Kuhlen

von svz.de

16. April 2019, 05:00 Uhr

Auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 18. April, wollen die Gemeindevertreter von Kuhlen-Wendorf über einen Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Straße Am Mühlenteich in Wendorf im Rahmen der öffentlichen Dorferneuerung beraten. Am Mühlenteich hieß vor der Umbenennung Dorfstraße. Die Sitzung im Gemeindehaus in Kuhlen beginnt um 19 Uhr. Hier berichtet auch der Bürgermeister und es gibt eine Gemeindevertreter- und Einwohnerfragestunde.