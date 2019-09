Neuhof : Stunt-Pferd „Bobby“ kommt

Equinale auf Schloss Neuhoff mit Darstellerin im Film „Ostwind“

von Roland Güttler

03. September 2019, 05:00 Uhr

Auf Schloss Neuhoff werden vom 13. bis 15. September Pferdefilme aus aller Welt gezeigt. Die Gäste dürfen sich auf ein bunt gemischtes Programm von Pferden auf der Leinwand und Pferden vor Ort, beim Showprogramm und Kinderreiten freuen. Das Stunt-Pferd „Bobby“ alias „Ostwind“ aus dem gleichnamigen Film „Ostwind“ kommt am 14. September ab 13 Uhr zur Equinale. Die Stuntreiterin Jana Jelenová und die Pferdemaskenbildnerin Barbara Rönneburg gewähren in Neuhof einen Einblick in die Arbeit bei den Dreharbeiten zu Ostwind bzw. mit Pferden.