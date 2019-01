Thurow strahlt auf Region und Land aus

von Michael Beitien

16. Januar 2019, 09:56 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft Erhaltung und Nutzung der Gutsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern führt ihren Neujahrsempfang am 2. Februar im Gutshaus Thurow bei Brüel durch. Die Gemeinschaft wählt jedes Jahr eine Gutsanlage aus und entschied sich dieses Jahr für Thurow. Die Eigentümer Marcel und Leonard Engel haben besondere Anerkennung aufgrund ihrer Leistungen bei der Rettung und Restaurierung erworben. Dieses gute Beispiel strahle auf das Dorf, die Region und das Land aus, so die Arbeitsgemeinschaft.