Blankenberg : Tombola und Baumverkauf

von Onlineredaktion SVZ

11. Dezember 2018, 08:28 Uhr

Im und am Gemeindehaus in Blankenberg öffnet am kommenden Sonnabend, dem 15. Dezember, von 10 bis 16 Uhr ein Weihnachtsmarkt mit Verkauf von Tannenbäumen. Verschiedene Stände sind aufgebaut, die Rheumaliga hat wieder eine Tombola bestückt und Kinder können zudem auf zwei Ponys reiten.

Es gibt Glühwein, Kuchen und Gegrilltes, ist von den Veranstaltern zu erfahren.