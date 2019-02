Neuhof : Vereinsvorstand per Aushang?

Bisheriges Trio des Vereins „Alte Schmiede“ hört auf, keine Nachfolger in Sicht.

von Roland Güttler

05. Februar 2019, 05:00 Uhr

Ob die weit über die Gemeindegrenzen in der Wintersaison seit Jahren beliebten Skat- und Würfeltuniere, ob Ernte- und Gemeindefest oder Fasching im Gemeindehaus „Alte Schmiede“ in Neuhof – der Verein „Alte Schmiede“ ist aus dem Leben der Gemeinde Bibow nicht wegzudenken. Seit Jahren leiten die beiden Neuhofer Marianne Suderow und Marita Zimmermann die Vereinsgeschicke. Dritte im Vorstands-Bunde ist Schatzmeisterin Renate Wleczyk aus Dämelow. Das Trio hört auf, so will Marianne Suderow aus gesundheitlichen Gründen bei der Neuwahl nicht mehr kandidieren, wolle aber wie Wleczyk den neuen Vorstand unterstützen. Doch unter den aktiven Mitgliedern will es keiner machen. Darum werden auf nicht alltägliche Weise interessierte Bürger gesucht – per öffentlichen Aushang in der Gemeinde Bibow und der Nachbargemeinde Ventschow.

Zum 7. Februar, 19 Uhr, laden Marianne Suderow und Harald Lehmann als Gemeindevertreter ins Gemeindehaus ein, um gemeinsam über die Zukunft des Vereins und die Nutzung des Vereinshauses zu sprechen.

Notfalls müsse sich der Verein auflösen.