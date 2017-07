Sternberg : Viel Unterstützung für Katze Mimo

vergrößern 1 von 1 Foto: Tierschutzverein 1 von 1

„Die Operation war ein voller Erfolg“, freut sich Juliane Mathes, Vorsitzende des Tierschutzvereins Sternberger Seenland. Sie spricht von Katze Mimo – den Namen hat sie von ihren Betreuern erhalten – die Mitte Mai humpelnd und mit starken Schmerzen an einer Futterstelle in Prestin aufgesammelt und in die Schweriner Tierklinik gebracht wurde. Gemeinsam mit dortigen Fachleuten, den Betreuern vor Ort und den Mitstreitern des Tierschutzvereins fiel dann die Entscheidung, die erst etwa ein Jahr alte Katze operieren zu lassen (SVZ berichtete). „Und ihr damit eine Chance zu geben“, sagt Mathes.

Mimo ist jetzt in einer Pflegestelle in Brüel „wo man sich rührend kümmert. Die Klinik ist soweit zufrieden. Ob das Gelenk wieder vollständig funktionieren wird, müssen wir abwarten. Aber auch so kann Mimo gut leben und das Bein belasten“.

Außer der Sorge um die Gesundheit des jungen Stubentigers wurde den Tierschützern eine weitere große Last von den Schultern genommen. „Wir haben an der Futterstelle, wo Mimo gefunden wurde, ja gleich ein bisschen Geld gesammelt, aber das reicht natürlich nicht für alle Kosten“, so Mathes. Auch nachdem SVZ über die verletzte Katze berichtet hatte, „haben sich an die 20 Leute aus der Region bis hin nach Schwerin gemeldet. Der Verein hat zwei größere und viele kleine Spenden erhalten, so dass wir in der Summe an die kommen, die wir brauchen. Es ist schön, dass es geklappt hat“, dankt die Vereinsvorsitzende allen herzlich. Auch ein befreundeter Tierschutzverein half finanziell.

Die Katze, ein Freigänger, werde dies auch weiterhin sein, müsse aber nicht mehr das wilde Leben von früher führen, sagt Mathes. „Mimo ist jetzt zahm. Sie bleibt entweder in der Pflegestelle, oder in Nähe ihrer Futterstelle, wo sie gefunden wurde und hat dort dann Familienanschluss.“ Was von Vorteil wäre, weil sie in ihrem gewohnten Revier sei, aber auch ins Haus zu Menschen könne. Wie SVZ berichtete, kümmert sich der Tierschutzverein Sternberger Seenland um die Prestiner Katze, weil es in den Randgebieten des Altkreises Sternberg keinen Tierschutz vor Ort gibt und es sich um einen Notfall gehandelt hatte.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 13.Jul.2017 | 12:00 Uhr