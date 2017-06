Neukloster/Warin : Vom Erkunden bis zur Präsentation

vergrößern 1 von 2 Foto: rump 1 von 2

Am Badestrand fließt der Klaasbach ganz gemächlich in den Neuklostersee. Die letzten gut 50 Meter von der kleinen Brücke für Wanderer bis zum Einlauf haben sich sechs Neuntklässler vom Gymnasium Am Sonnenkamp in Neukloster mit Jan Lippke, stellvertretender Leiter des Naturparks Sternberger Seenland, für ihr Vorhaben ausgesucht: Lebensraum Wasser. Sie ermitteln mit Teststreifen unter anderem dessen Nitrat-, Nitrit und ph-Wert. Dies ist eines der 13 Teilprojekte zum Thema Umwelt-Wasser-Energie, kurz UWE, mit dem sich die neunten Klassen des Gymnasiums drei Tage lang befassen. So ist Naturparkrangerin Francis Breitenreiter mit einer anderen Gruppe im Klaasbachtal. Dort heißt es Lebensraum Waldboden, Nadel- und Laubwald werden verglichen. Dazu haben die Schüler eine Grube angelegt, um zu untersuchen, wie viel Leben sich in den verschiedenen Schichten des Erdreichs verbirgt.



Themen zur Auswahl oder selbst ausgedacht

Zurück zum Wasser: Nitrat und Nitrit liegen im Limit, Mineralien- und ph-wert dagegen relativ hoch. Letzterer wird für Süßwasser um sieben herum als normal bezeichnet, hier geht er auf acht zu. „Vielleicht sollten wir den Test heute (Donnerstag/d.A.) wiederholen, um zu vergleichen, ob sich was verändert hat. Denn nicht jeder Tag ist gleich“, überlegt Jan Lippke. Den überhöhten Mineralienwert könne er nicht beurteilen, dazu kenne er sich auf diesem Gebiet zu wenig aus. Am Mittwoch sei auch erfasst worden, welche Pflanzen, Sträucher und Bäume in dem Gebiet wachsen. Nichts besonderes, hat die Gruppe festgestellt, sondern das, was die meisten von hier kennen: Schilf, der im Garten so ungeliebte Giersch, Springkraut, Storchschnabel, Waldhimbeere, Wilder Hopfen, Kriechender Hahnenfuß, Erle („Ganz normal an einem Bachlauf“, so Lippke), Berg- und Spitzahorn sowie Schwarzer Holunder. Dessen Bestimmung sei für die Schüler schwierig gewesen und erst anhand eines Buches gelungen.

Die Schüler konnten aus den ausgehängten Projektangeboten auswählen, sich aber auch selbst welche ausdenken. „Sie waren da sehr einfallsreich“, sagt der stellvertretende Schulleiter Arne Skriwanek anerkennend. Die am Ende insgesamt 13 kämen etwa „halbe-halbe von uns Lehrern und den Schülern“.

Janika Röhrdantz, Lydia Meyer, Irina Chubin und Theresa Lippke hatten sich von selbst für Lebensraum Wasser entschieden. Letztere sei durch ihren Vater, den stellvertretenden Naturparkleiter, mit diesem Thema in Berührung gekommen, mit ihm unterwegs gewesen, „früher viel, jetzt allerdings weniger“, sagt die 15-Jährige aus Ventschow lächelnd. Gleiches ist von Janika Röhrdantz zu hören, die mit ihren Eltern, aber auch aus eigenem Interesse in die Natur gegangen und das Thema des Projektes daher kein Neuland für sie sei.

Lucas Seifert und Hannes Lüdde hatten sich ein anderes Projekt ausgesucht, doch die Gruppe sei schon zu groß gewesen und sie deshalb zu diesem gekommen. „Ich finde es aber interessant, mehr als vorher gedacht“, sagt Lucas.

Mit dabei ist auch ein Achtklässler – Hannes Wilke, der in Hamburg zur Schule geht. Er macht im Naturpark ein zweiwöchiges Schülerpraktikum. Sein Vater samt Familie sei aus Warin. Weil er zum Praktikum gern in die Natur wollte, habe seine Tante ihm den Naturpark empfohlen. Hier gefalle ihm „einfach alles“, er lerne einen Querschnitt der Arbeit kennen und habe unter anderem mit an Bänken gebaut.

Heute, am dritten Projekttag, sei „die Feldarbeit“, wie Jan Lippke sagt, abgeschlossen, und es werde begonnen, die Präsentation der Ergebnisse vor einer anderen Klasse vorzubereiten. Die erfolge am 23. Juni. Die Präsentation, am Ende die Ergebnisse von Untersuchungen vorzustellen und dabei die Fähigkeit, frei zu sprechen, zu schulen, sei „das Hauptziel“ des dreitägigen Projektes jedes Jahr für die neunten Klassen, erklärt der stellvertretende Schulleiter. Wie sie die Präsentation durchführe, mache die Gruppe unter sich aus. „Das bedeutet erstmal, zu einer Meinung zu kommen“, spricht Skriwanek einen durchaus beabsichtigten Nebeneffekt an. Der Lebensraum Wasser wird als PowerPrint präsentiert, hat sich die Gruppe entschieden.

