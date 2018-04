Lenzen/Gross Raden/ Warin : Von Töpfermarkt bis zu Maifeiern

Zwischen Lenzen, Warin und Bad Kleinen – vielfältige Aktivitäten heute und am 1. Mai

von Roland Güttler

30. April 2018, 05:00 Uhr

Der jährliche Höhepunkt des Dorflebens in Lenzen ist am 1. Mai ganz klar der Töpfermarkt. Der „Pflanz- und Topftag“, wie er offiziell heißt, steigt bereits zum 13. Mal. „Vier Gärtner und fünf Töpfer, andere Kunsthandwerker und kulinarische Anbieter bauen in Lenzen ihre Stände auf“, informiert Jens-Peter Planke vom Töpferhof. Das kleine Dorf, zu Recht immer wieder eine Perle Mecklenburgs genannt, liegt etwas abseits der Bundesstraße 104 von Sternberg nach Güstrow.

Die eintägige Marktveranstaltung ab 10 Uhr habe „mit der Mischung von Keramik und Gärtnerei, Feinschmeckerständen und Kultur, vor allem aber mit dem starken Engagement der wenigen Lenzener einen großen Freundeskreis gewonnen“, erzählt Peter Planke.

Das Programm für die Kinder ist reichhaltig: Treckerrundfahrten, Märchen erzählen und der Kinderfilm am Nachmittag. Auf die Leinwand kommt der aktuelle niederländische Film „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch“.

Bereits am Abend vorher, am 30. April, 20 Uhr, zeigt der Filmklub Landfilm Lenzen im Saal des Gutshauses den Dokumentarfilm „Weit“. Der beruht auf einer dreijährigen Reise um die Welt per Anhalter.





Saisoneröffnung im Oldtimermuseum







Maifeier in Warin wieder am Strandbad





„Hey, Summi und MZ Fahrer, wo seid Ihr? Zeigt uns Alten doch mal, was Ihr so gezaubert habt!“ Das verkündet Peter Koblin. Das Oldtimermuseum der „Freunde historischer Fahrzeuge“ Groß Raden öffnet am 1. Mai zum Saisonauftakt die Tür. Seit der Vereinsgründung in den 1990er findet die Veranstaltung jedes Jahr statt,. Zuletzt ging aber der Zuspruch zurück. Lediglich die Insider – die alten Treuen – kämen noch. Koblin: „Wo sind die Schrauber von heute – die so genannte Generation Z? Wir warten auf Euch!“ Die Oldtimerfreunde hoffen auf interessante „Benzingespräche“ Auch hier ist fürs leibliche Wohl gesorgt.Das Wariner Strandbad hatte 2016 seine Bewährungsprobe als Festplatz zur Maifeier mit guten Noten bestanden. Und darum gibt es in der Zweiseenstadt keinem Grund, den Ort zu wechseln: Bürger und Gäste der Landstadt sind ab 10.30 Uhr zur Maifeier am Großen Wariner See willkommen. Zur Eröffnung gibt es einen Auftritt der DRK-Kita „Die Kleinen Sandhasen“. Die Mädchen und Jungen sind derzeit in bester Stimmung, denn tags darauf beziehen sie in der nahe gelegenen Friedensstraße ihre neue Kita, die am Freitag feierlich übergeben wurde (SVZ berichtete).

Zum Maien-Start in Warin sorgen die Nordlichter sowie Backbeat ab 10.40 Uhr für den musikalischen Rahmen. Ansonsten heißt es: alles für die Kinder mit Hüpfburg, Bastelstraße, Feuerwehr-Hindernislauf und vieles mehr. Weitere kleine, sportliche Höhepunkte bieten Fraktionen und Vereine der Stadt durch. Und auch hier ist natürlich bis zum Ende gegen 13.30 Uhr für Speis und Trank gesorgt.



Maientanz mit dem LED-Saxofon als Clou





In Bad Kleinen wird bereits heute Abend mit dem „Music Man & DJ Roland Ross“ in den Mai getanzt. Besonderer Höhepunkt ist dabei sein LED-Saxophon. Beginn ist um 19 Uhr in der Sporthalle.

Der 1. Mai feiern die Gemeinden Bad Kleinen und Hohen Viecheln dann ab 10 Uhr traditionell an der legendären Schwedenschanze an der Nordspitze des Schweriner Sees. Sozusagen auf halber Strecke trifft man sich – die Schwedenschanze liegt zwischen den Orten. Neben dem Maibaumaufstellen und Kulinarischem gibt es ein buntes Programm. So treten die Line Dancer Bad Kleinen und die Street Jumper aus Wismar auf. Und der Chor Bad Kleinen sorgt ebenso für Stimmung wie Livemusik mit Katy Mexx.

Zudem werden heute Maibäume aufgestellt in Zahrensdorf, Blankenberg (jeweils 18 Uhr) und Kobrow I (19 Uhr).