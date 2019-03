Kobrow : Wählergemeinschaft lädt ein

von svz.de

01. März 2019, 08:44 Uhr

In Vorbereitung der Kommunalwahl am 26. Mai treffen sich die Mitglieder der „Freien Wählergemeinschaft Kobrow“ (FWK) am kommenden Montag, dem 4. März, um 19 Uhr im Gemeinderaum Kobrow. „Hierzu möchten wir alle interessierten Bürger der Gemeinde recht herzlich einladen. Auf der Tagesordnung stehen die bisherige Arbeit unserer Vertreter im Gemeinderat, Wünsche und Anregungen der Anwohner für die weitere Arbeit und die Wahl unserer Vertreter für die neue Legislaturperiode“, so FWK-Vorsitzender Detlef Uebersohn. Die FWK gründete sich kurz vor den 2014er-Wahlen und stellt in der Gemeindevertretung mit Axel Stein und Bernd Nicolai zwei Abgeordnete. Neben der Wählergemeinschaft ist die CDU mit vier Parlamentariern plus Bürgermeister Olaf Schröder vertreten. Zur Kommunalwahl im Mai stellt die FWK „nach Lage der Dinge“, so Uebersohn, keinen Bürgermeisterkandidaten auf.