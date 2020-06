Warin: Mopedfahrer übersehen

Avatar_prignitzer von svz.de

22. Juni 2020, 16:39 Uhr

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Warin. Dabei befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Schweriner Straße in Richtung Nisbill. Als er links in einen Garagenkomplex abbiegen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden 23-jährigen Fahrer auf seiner Simson. Infolge der Kollision stürzte der Mopedfahrer, verletzte sich dabei leicht und konnte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtsachschaden belief sich auf 1500 Euro.